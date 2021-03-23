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ديالى.. انحسار دور المنظمات الدولية والانسانية الى 10% بسبب الوضع الأمني والفساد

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-23T13:27:16+0000
ديالى.. انحسار دور المنظمات الدولية والانسانية الى 10% بسبب الوضع الأمني والفساد

شفق نيوز/ كشفت منظمة مدنية عراقية ناشطة في عشر محافظات، يوم الثلاثاء، عن تراجع دور المنظمات الدولية والإنسانية المحلية في محافظة ديالى خلال السنوات السبع الماضية إلى 10% بسبب الفساد والوضع الأمني.

وقال مدير مؤسسة النور الجامعة، أحد أبرز منظمات المجتمع المدني، احمد الزبيدي لوكالة شفق نيوز، ان احداث داعش منذ ست سنوات تسببت بهجرة الكثير من المنظمات الانسانية والدولية وتوقف مشاريعها بسبب الوضع الأمني وموجات النزوح القسري التي ضربت عدة وحدات إدارية.

وأضاف؛ أنه "وعلى الرغم من الاستقرار الامني في ديالى منذ نحو ثلاث سنوات الا ان المنظمات الدولية والانسانية ما زالت غائبة عن معظم القطاعات بسبب العراقيل الادارية في بعض مناطق المحافظة ومشاكل الفساد التي ولدت عزوفا لدى المنظمات الدولية من العمل في ديالى.

واستدرك الزبيدي "هناك عودة نسبية لبعض المنظمات في بعض الوحدات الإدارية إلا أن دورها اقتصر على التواجد دون اي مشاريع خدمية او انسانية تذكر الى جانب غياب مشاريع التنسيق والشراكة الحقيقية بين الحكومات المحلية والمنظمات الدولية والانسانية".

ودعا الى اطلاق برامج تشجيعية فاعلة و تسهيلات لعودة نشاط المنظمات الدولية ولو بشكل محدود ضمن مشاريع خدمية ومعيشية تستهدف الطبقات المتضررة والمنكوبة جراء الحروب وأعمال العنف والنزوح القسري.

يذكر أن المنظمات الدولية الانسانية نفذت الكثير من المشاريع والبرامج الخدمية والاجتماعية في عموم مناطق ديالى منذ سقوط النظام  السابق عام 2003 وحتى الآن.

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