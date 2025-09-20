ديالى.. انتحار طالبة جامعية شنقاً ومصرع عنصر أمني بصعقة كهربائية

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار طالبة جامعية شرق مدينة بعقوبة، ومصرع مفوض شرطة شمال شرق المدينة، في حادثين منفصلين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "طالبة جامعية انتحرت شنقاً بواسطة حبل داخل منزل زوجها في أطراف ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة"، مبيّناً أن الطالبة "من مواليد 2005".

وتم نقل جثة الضحية للطب العدلي، فيما لم تُعرف أسباب الانتحار حتى الآن، في حين جرى فتح تحقيق بالحادث، وفقاً للمصدر ذاته.

وفي ناحية العبارة، شمال شرق المدينة، لقي مفوض في مديرية مكافحة إجرام ديالى التابعة لوزارة الداخلية حتفه، إثر تعرّضه لصعقة من جهاز كهربائي داخل منزله أثناء إجازته الرسمية، كما أفاد المصدر الأمني.