ديالى..  امرأة تحرق نفسها ومصرع شاب غرقا في مسبح رياضي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأحد، بأن امرأة أحرقت نفسها لاسباب غامضة، فيما لقي شاب مصرعه غرقا في مسبح رياضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان امرأة متزوجة اقدمت على احراق نفسها داخل منزلها في حي الكاطون، غرب بعقوبة، لأسباب غامضة.

واضاف" ان المرأة تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة وهي بحالة حرجة جدا، مشيرا الى فتح تحقيقا بالحادث لكشف أسبابه وملابساته.

وفي حادث آخر، لقي شاب مصرعه بعد غرقه في مسبح رياضي في بعقوبة، مشيرا الى انتشال جثته ونقلها الى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث.