ديالى.. امتلاء سد العظيم بالكامل وتحذيرات من هدر خزينه

أعلنت الإدارة المحلية لناحية العظيم في محافظة ديالى، يوم الأحد، امتلاء سد العظيم بالكامل، فيما حذرت من هدر الخزين المائي للسد.

وقال مدير الناحية نبيل العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "سد العظيم الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ملياراً و600 مليون متر مكعب امتلأ بالكامل حاليًا نتيجة غزارة الأمطار والسيول الأخيرة، لاسما وانه يعتمد بشكل أساسي على مياه السيول".

وأشار إلى أن "هناك مخاوف كبيرة من هدر مياه السد حالياً في ظل استمرار اطلاقاته بواقع 15 متر مكعب بالثانية صوب نهر العظيم رغم أن الناحية ليس لديها خطة زراعية باستثناء المرشات".

وأكد أن "على الجهات الحكومية الحفاظ على الخزين المائي للسد وتقليل إطلاقاته للاستفادة منه في موسم الصيف وذروة الجفاف الذي تعيشه مناطقنا بشكل دوري".