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ديالى.. الهجرة الدولية تطلق برنامجاً لإعادة نازحي "حوض ساخن" والكشف عن "سرقة" مشروع مياه

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-22T14:12:23+0000
ديالى.. الهجرة الدولية تطلق برنامجاً لإعادة نازحي "حوض ساخن" والكشف عن "سرقة" مشروع مياه

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن إطلاق منظمة الهجرة الدولية برنامجاً اغاثياً لإعادة النازحين في مناطق شمالي قضاء المقدادية، فيما كشف عن "نهب وسرقة" معدات مشروع مياه تم تأهيله مؤخراً بسبب امتناع السكان النازحين عن العودة إلى قراهم.

وقال قائممقام المقدادية وكالةً حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز إن "منظمة الهجرة الدولية (ION) أطلقت برنامجا إغاثياً لتسهيل عودة الأسر النازحة إلى قرى (عكيدات، وعرب فارس الطعان) شمالي المقدادية، والتي نزحت ابان أحداث (داعش) عام (2014)"، مبيناً أن "البرنامج يشمل المساهمة في إعادة بناء الدور المهدمة ومنح مالية".

وأضاف التميمي أن "الجهد الهندسي في محافظة ديالى وبالتنسيق والمشاركة مع إدارة قضاء المقدادية تمكن من رفع أنقاض عشرات الدور المهدمة بسبب الأعمال الإرهابية للشروع ببرامج البناء وإعادة التأهيل من قبل منظمة الهجرة الدولية (ION)، موضحاً أن "المنح والإعانات المالية تتناسب مع حجم الضرر للدور المدمرة وعدد أفرادها".

وكشف المسؤول المحلي عن "برامج للمنظمات الإنسانية لإعادة القرى النازحة في المناطق الساخنة شمالي المقدادية ومناطق أخرى شهدت اعمالاً وهجمات إرهابية"، مبيناً أن "أغلب القرى عادت باستثناء قرية (توكل) التي يرفض سكانها العودة لدواعٍ أمنية واشكاليات عشائرية لم تحسم حتى الآن".

ولفت التميمي الى إن "المساعي والبرامج الحكومية والعشائرية مستمرة لإعادة قرى الرشاد ونهر الامام، جنوبي المقدادية".

وأوضح قائممقام المقدادية أن "تأمين الخدمات مرهون بعودة النازحين فلا يمكن إطلاق برامج إعمار دون عودة حقيقية للسكان"، مستشهداً بمشروع إعمار وتأهيل مشروع ماء قرية عرب فارس الطعان من قبل الصليب الأحمر، إلا أنه تعرض للعبث والنهب لمعداته الفنية والكهربائية بسبب عدم عودة السكان ما يتطلب إعادة تأهيل مجدداً".

ونزحت آلاف الأسر من مناطق العظيم السعدية، وجلولاء، وشمال المقدادية، وشرق المنصورية عام (2014)، إبّان اجتياح تنظيم (داعش) لتلك المناطق ومعارك التحرير التي شهدتها بعد ذلك.

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