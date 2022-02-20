ديالى.. النيران تلتهم 18 محلا داخل سوق البالة بقضاء بعقوبة

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير في أحد اسواق محافظة ديالى يوم الأحد، اجهز على عدد من المحال قبل أن يتدخل الدفاع المدني لاخماد النيران.

وذكر بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز مركز دفاع مدني بعقوبة الجديدة تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع بمحلات لبيع ملابس البالة والمواد المنزلية والإنشائية في منطقة المفرق التابعة لقضاء بعقوبة.

واضاف أن المفارز تمكنت وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى المحلات المجاورة الأخرى داخل السوق وبدون اي اضرار بشرية.

وأشار إلى ان النيران التهمت 18 محلا داخل السوق، لافتا إلى أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.