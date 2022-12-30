ديالى.. المستورد يُغرِق الأسواق و"الممنوع" يلهب الأسعار

شفق نيوز/ تشهد اسواق ديالى، رواجاً كبيراً للمحاصيل الزراعية المستوردة من إقليم كوردستان بسبب تناقص وقلة المحاصيل المحلية في فصل الشتاء.

وقال عمر محمد التميمي بائع محاصيل وصاحب عجلة "كيا حمل" لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الباعة والمحال التجارية اتجهت الى مناطق قضاء كلار لجلب المحاصيل المستوردة بأسعار ملائمة"، موضحا أن "ارتفاع أسعار محاصيل "الباذنجان والبطيخ والرقي" يعود إلى قيود منعها من العبور خارج حدود كلار وكوردستان".

واضاف ان "الفساد والاتاوات في بعض الأحيان منحت فرصا للباعة لتمرير المحاصيل الممنوعة بين ديالى وحدود كوردستان"، مبينا ان "المنتج المستورد غزا الأسواق بسبب تناقص المحاصيل المحلية في ذروة فصل الشتاء باستثناء الخضراوات بأنواعها".

من جانبه، اكد رئيس المجلس المحلي السابق لناحية قره تبه شمال شرقي ديالى رحيم عزيز الكيجي انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية في الناحية بنسبة 30- 40% مقارنة بمناطق ديالى الاخرى رغم ارتفاع اسعار صرف الدولار.

ونفى الكيجي في حديثه لوكالة شفق نيوز، "منع عبور أي من المحاصيل الزراعية من كلار نحو قره تبه وان قوافل المحاصيل الزراعية تتدفق بكثافة من كلار نحو مناطق ديالى وبغداد".

وقال إن "تدفق المحاصيل المستوردة يعد انقاذا للشرائح الفقيرة واصحاب الدخل المحدود بسبب شح المحاصيل المحلية التي انتهى موسمها بشكل تام في ديالى والمحافظات".