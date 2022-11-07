ديالى.. الكشف عن حقيقة تسرب الكلور في أكبر مجمع مائي

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، حقيقة حدوث تسرب لغاز الكلور في أكبر مجمع مائي في المحافظة.

وقال مصدر حكومي في مديرية ماء ديالى، طلب عدم الاشارة إلى اسمه لوكالة شفق نيوز إن "ملاكات مجمع ماء اسفل الخالص الواقع في قرية (زنبور) على بعد (25 كم شمال غرب بعقوبة)، اجرت عملية تفريغ لإحدى قناني غاز الكلور المستهلكة في حوض ترسيب وتم إخلاء عوائل ملاكات المشروع المقيمة قرب مجمع الماء لحين انتهاء تفريغ الغاز بالكامل لدواع احترازية".

وأضاف المصدر أن "عملية تفريغ الغاز تمت بحضور فرق الدفاع المدني دون أي اصابات أو تسرب خارج محيط المشروع".

ويعد مجمع ماء أسفل الخالص الواقع على ضفاف نهر دجلة في أطراف قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة)، أكبر المجمعات المنتجة لماء الشرب في ديالى ويغذي عدة وحدات إدارية في المحافظة.