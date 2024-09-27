ديالى.. القبض على شخص "يحث على الطائفية"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخص قام بنشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يحث على الطائفية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وقائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، بمحاسبة كل من تسول له نفسه زرع الفتنة وتأجيج الطائفية، تمكنت دوريات فوج طوارئ ديالى الثالث من إلقاء القبض على شخص نشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يحث على الطائفية ويحتوي على كلام بذيء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد قائد الشرطة، بحسب البيان على" كافة المواطنين من أهالي محافظة ديالى الكرام بمتابعة ابنائهم ومنعهم من الاستخدام السيء للهواتف كون هذه التصرفات تدعو للتفرقة وزرع الفتنة في المجتمع مما يعرضهم للمسائلة القانونية".