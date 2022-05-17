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ديالى.. "الصليب الأحمر" يغيث قرى ساخنة لإنهاء معاناة الحروب والنزوح

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-17T14:07:15+0000
ديالى.. "الصليب الأحمر" يغيث قرى ساخنة لإنهاء معاناة الحروب والنزوح

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق – مكتب ديالى عن برامجها الحالية لدعم واغاثة قرى ساخنة شمالي قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى لإنهاء معاناة النزوح.

وقال مؤيد محمد غفور مستشار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ديالى لوكالة شفق نيوز، ان "البرامج التي ينفذها الصليب الأحمر تتضمن برنامج العودة المستدامة، ويهدف لمساعدة العائلات العائدة في إعادة بناء حياتها في ظروف آمنة، مع الحصول على الخدمات الأساسية، فضلاً عن فرص كسب العيش والتي تشمل، تقديم منح مالية متعددة الأغراض لمساعدة المزارعين على إنشاء مشاريع حيوانية وزراعية وتزويدهم بالمواشي أو المعدات الزراعية المختلفة لتكون مصدر دخل لهم من أجل مساعدتهم على الاستقرار". 

وبين غفور أن "مكتب اللجنة حاليا يعمل على تقييم الاحتياجات من أجل توحيد الجهود والقدرات لتقديم الخدمات للعائلات الأكثر تضررا وحاجة وبالتنسيق مع السلطات في المنطقة".

واوضح ان "هذه المساعدات شملت العديد من العائلات العائدة في 26 قرية شمالي المقدادية، (35 كم شمال شرق بعقوبة) بالتنسيق مع الجهات المعنية في ديالى"، مشيرا الى ان "برامج داعمة أخرى للنساء المعيلات اللاتي فقدن أزواجهن وذوي الإعاقة، منها توفير منح مالية تمكنهم من إنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل تساعدهم على إعالة عائلاتهم بالإضافة الى نصب منظومة الطاقة الشمسية لدعم الطاقة الكهربائية في المستوصف الصحي في سنسل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للعوائل في المنطقة شمال المقدادية".

واكد مستشار الصليب الأحمر؛ أن "برامج الدعم الاقتصادي للعوائل العائدة حقق مردودات ونتائج إيجابية كبيرة أسهمت في تحسين الواقع الاقتصادي للمتضررين من النزاعات المسلحة"، لافتا الى ان "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في اقضية ونواحي محافظة ديالى منذ العام 2010 ومستمرة في دعم العوائل والمناطق المتاثرة بالنزاعات المسلحة المختلفة من أجل حماية ومساعدة المتضررين جراء تلك النزاعات".

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