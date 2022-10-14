ديالى.. الشرطة تعيد فتاتين "معنفتين" إلى ذويهما بعد تعهد "خطي"

شفق نيوز/ أعادت الشرطة المجتمعية في محافظة ديالى، يوم الجمعة، فتاتين "قاصرتين" إلى ذويهما بعد أن هربتا منهما بسبب التعنيف.

وقال مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العميد غالب عطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إعادة الفتاتين تمت بعد ورود اتصال على الخط الساخن المجاني للشرطة المجتمعية (٤٩٧)، يفيد بوجود فتاتين قاصرتين في أحد مناطق محافظة ديالى هاربتين من ذويهما بسبب سوء معاملتهما، الأمر الذي دعا المجتمعية إلى التحرك السريع والوصول الى حيث تواجد الفتاتين، وتقديم الدعم لهما وافهامهما بخطأ تركهما المنزل".

ودعا عطية ذوي الفتاتين الى "حسن التعامل معهما والاهتمام بهما وعدم استخدام القوة والعنف في التربية، والعمل على حل مشاكل الأسرة بالتفاهم والحوار".

واخذت التعهدات الخطية الاصولية من ذوي الفتاتين بعدم تعنيفهما مجددا، وإلا ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً للبيان.

واكد عطية ان "الشرطة المجتمعية تعهدت بالقيام بزيارات دورية لمنزل الفتاتين للاطلاع على اوضاعهما وشؤونهما، ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه".