ديالى و ذي قار.. منتسب ينتحر برصاصة ونزيل محكوم بالاعدام بسجن "الحوت" ينهي حياته شنقا

شفق نيوز - ديالى/ ذي قار

سجلت كل من محافظة ديالى و ذي قار، اليوم الخميس، حادثي انتحار مختلفين أحدهما لمنتسب في الأجهزة الأمنية، والثاني لنزيل في سجن "الحوت" مدان بالإرهاب ومحكوم بالاعدام.

ديالى

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، منتسباً في مديرية مكافحة الإجرام أقدم على إنهاء حياته بواسطة إطلاق عيار ناري على رأسه باستخدام مسدس نوع "كلوك" داخل مدينة جلولاء شمال شرقي ديالى، ما أدى إلى وفاته في الحال على الفور.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث يعود إلى معاناة المنتسب من ديون مالية متراكمة، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

ذي قار

وفي حادث مماثل قال مصدر في وزارة العدل العراقية للوكالة، إن نزيلا في العقد الثالث من عمره محكوم بالإعدام وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ومن أهالي محافظة بغداد أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل في أحد حمامات سجن "الحوت"، مؤكدا أنه تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وفتح تحقيق بملابسات الحادث من قبل الجهات المختصة.