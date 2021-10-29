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ديالى.. الدماء تبعد 350 أسرة من منازلها في المقدادية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-29T10:59:29+0000
ديالى.. الدماء تبعد 350 أسرة من منازلها في المقدادية

شفق نيوز / أكدت مصادر حكومية في ديالى، يوم الجمعة، ارتفاع عدد الأسر النازحة من قرى في قضاء المقدادية، بسبب الهجمات الدامية إلى أكثر من ٣٥٠ أسرة.

وأبلغ مصدر في دائرة هجرة ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن "الأسر النازحة توزعت على قرى جنوبي المقدادية، ٢٠٠ أُسرة من قرية نهر الإمام، و٥٥ أُسرة من قرية العامرية، و٦٩ أُسرة من قريتي الميثاق الأولى والثانية، و٢٥ أُسرة من قرية الرشاد".

وأضاف المصدر، أن "الأسر النازحة توزعت على مدينة بعقوبة وحمرين وأقضية أخرى".

في غضون ذلك، انطلقت حملات تضامن ومساعدة إنسانية لإغاثة الأسر النازحة وتلبية متطلباتها المعيشية.

في السياق، أفاد مصدر أمني في ديالى، بإعادة فتح الطرق ورفع حظر التجوال في قضاء المقدادية على خلفية الحوادث الدامية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "السلطات الأمنية رفعت حظر التجوال وأعادت فتح طرق المقدادية مع قضاء خانقين وبحيرة حمرين، الذي فرض يوم أمس من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا".

ورجح المصدر استمرار إجراء حظر التجوال والتشديد الأمني لمنع أي تداعيات أو حوادث أمنية انتقامية".

ويأتي فرض حظر التجوال وإغلاق الطرق على خلفية المجازر التي وقعت في قرى الرشاد ونهر الإمام جنوبي قضاء المقدادية ضمن محافظة ديالى، وخلفت أكثر من ٤٠ ضحية ومصاب.

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