ديالى.. الحكومة المحلية تقرر إعفاء واستبدال إدارات أربع بلديات (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة رسمية، اليوم الأربعاء، عن إعفاء واستبدال إدارات 4 بلديات في محافظة ديالى.

وتنص الوثيقة الصادرة عن محافظ ديالى عدنان الشمري، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، على "إعفاء أجود محمد مرهج من إدارة بلدية ناحية السد العظيم وتكليف حسن هادي حسين بلا عنه، وإعفاء منى حميد خلف من ادارة بلدية ناحية هبهب وتكليف انوار علي فاضل بلا عنها".

وجاء في الوثيقة أيضاً إعفاء قحطان اسماعيل على، من إدارة بلدية ناحية العبارة وتكليف منى حميد خلف بدلاً عنه، وإعفاء دريد سلمان عبد الكريم، من إدارة بلدية ناحية كنعان وتكليف حسين نجم عبد بدلاً عنه".

ووفقا للوثيقة فإن "تكليف الإدارات الجديدة للبلديات سيكون لمدة 3 أشهر".