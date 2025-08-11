ديالى.. الحبس بحق رجال ونساء اعتدوا على قوة أمنية

شفق نيوز– ديالى

أصدرت محكمة جنح بعقوبة في ديالى، يوم الاثنين، حكماً بالحبس بحق معتدين على القوات الأمنية أثناء تنفيذ واجب رسمي في منطقة الحديد بالمحافظة.

وقالت قيادة شرطة ديالى، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن لجنة من دائرة تنفيذ بعقوبة حضرت في 17 شباط 2025 لتنفيذ واجب إزالة أرض زراعية ودار سكني توجد عليهما دعاوى قضائية، بمرافقة قوة أمنية متمثلة بمركز شرطة الحديد وسرية الطوارئ.

وخلال تنفيذ الواجب، تعرض موظفو دائرة التنفيذ والقوة الأمنية المرافقة لاعتداء من قبل عدد من الرجال والنساء، الذين تجاوزوا على المشاركين وحاولوا تضليل الرأي العام عبر وسائل الإعلام بادعاءات كاذبة، وفق تعبير البيان.

واشار البيان، إلى أن الاعتداءات اسفرت عن إصابة عدد من المنتسبين، وأقيمت دعاوى قضائية من قبل الضباط والمنتسبين المتضررين.

وأكدت قيادة شرطة ديالى استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على منتسبيها أثناء أداء مهامهم، حفاظاً على هيبة الدولة وحماية رجال الأمن أثناء تنفيذ واجباتهم الرسمية.