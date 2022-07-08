ديالى: افتتاح طريق بحيرة حمرين الاستراتيجي "بشكل مؤقت"

شفق نيوز/ أوضح مدير طرق وجسور ديالى، اليوم الجمعة، حقيقة افتتاح طريق بحيرة حمرين الاستراتيجي شمالي شرق المحافظة بعد تداول أنباء عن افتتاحه.

وقال هاني غازي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق لم يكتمل انجازه بشكل تام حتى الآن"، مبينا أن "مراحل العمل ستنجز خلال الفترات القادمة".

وبين أنه "تم افتتاح الطريق مؤقتا لتسهيل حركة المواطنين، خلال ايام عيد الاضحى".

وأعلنت ديالى قبل أشهر عدة المباشرة باعمال اكساء طريق بحيرة حمرين مع ملحقات هندسية اخرى بكلفة أكثر من 3 مليار دينار وبطول يزيد على 10 كم .

ويعد طريق بحيرة حمرين ممراً برياً مهماً بين بعقوبة وخانقين، مروراً بقضاء المقدادية وصولاً الى اقليم كوردستان، وهو الأقرب إلى مدن وقرى حوض حمرين التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة.

وتسببت الفيضانات والسيول التي تدفقت الى بحيرة حمرين عام 2019 بتضرر الطريق وتكسره وخروجه عن الخدمة.