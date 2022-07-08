سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى: افتتاح طريق بحيرة حمرين الاستراتيجي "بشكل مؤقت"

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-08T10:15:26+0000
ديالى: افتتاح طريق بحيرة حمرين الاستراتيجي "بشكل مؤقت"

شفق نيوز/ أوضح مدير طرق وجسور ديالى، اليوم الجمعة، حقيقة افتتاح طريق بحيرة حمرين الاستراتيجي شمالي شرق المحافظة بعد تداول أنباء عن افتتاحه.

وقال هاني غازي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطريق لم يكتمل انجازه بشكل تام حتى الآن"، مبينا أن "مراحل العمل ستنجز خلال الفترات القادمة".

وبين أنه "تم افتتاح الطريق مؤقتا لتسهيل حركة المواطنين، خلال ايام عيد الاضحى".

وأعلنت ديالى قبل أشهر عدة المباشرة باعمال اكساء طريق بحيرة حمرين مع ملحقات هندسية اخرى بكلفة  أكثر من 3 مليار دينار وبطول يزيد على 10 كم .

ويعد طريق بحيرة حمرين ممراً برياً مهماً بين بعقوبة وخانقين، مروراً بقضاء المقدادية وصولاً الى اقليم كوردستان، وهو الأقرب إلى مدن وقرى حوض حمرين التي يزيد عدد سكانها عن 250 ألف نسمة.

وتسببت الفيضانات والسيول التي تدفقت الى بحيرة حمرين عام 2019 بتضرر الطريق وتكسره وخروجه عن الخدمة.

related

مزارعون يقاضون وزيراً بحكومة الكاظمي "تسبب بتجويع ثلث سكان" ديالى

Date: 2022-02-05 15:10:26
مزارعون يقاضون وزيراً بحكومة الكاظمي "تسبب بتجويع ثلث سكان" ديالى

الآبار وإنعاش حمرين يبعدان خطر الجفاف والنزوح في ديالى

Date: 2022-06-04 13:33:49
الآبار وإنعاش حمرين يبعدان خطر الجفاف والنزوح في ديالى

كَرميان تحيي أكبر مخزون مائي في ديالى لإنقاذها من العطش

Date: 2022-04-30 10:39:58
كَرميان تحيي أكبر مخزون مائي في ديالى لإنقاذها من العطش

مسؤول محلي: دربندخان انقذ ديالى من العطش وهلاك البساتين

Date: 2022-05-30 09:10:55
مسؤول محلي: دربندخان انقذ ديالى من العطش وهلاك البساتين

ديالى.. مطالبة برلمانية بالتحقيق في هدر أكبر خزين استراتيجي مائي

Date: 2022-03-23 17:22:49
ديالى.. مطالبة برلمانية بالتحقيق في هدر أكبر خزين استراتيجي مائي

ديالى تعانق أزمة لم تشهدها منذ عقدين بسبب شريان الحياة

Date: 2021-05-27 09:31:06
ديالى تعانق أزمة لم تشهدها منذ عقدين بسبب شريان الحياة

بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية

Date: 2021-06-24 11:14:00
بلدة عراقية تستغيث.. "عطش وجفاف" يضرب اكثر من 40 قرية

الكهرباء تودي بحياة طالبة جامعية في ديالى

Date: 2021-08-12 06:39:28
الكهرباء تودي بحياة طالبة جامعية في ديالى