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ديالى .. اعتقال 7 من أصحاب المولدات الاهلية المخالفين لضوابط التشغيل

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-06T11:39:59+0000
ديالى .. اعتقال 7 من أصحاب المولدات الاهلية المخالفين لضوابط التشغيل

شفق نيوز/ كشف قائممقام بعقوبة عبدالله احمد الحيالي، يوم الخميس، عن اعتقال 7 أشخاص من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لضوابط وآليات التشغيل الحكومية المعتمدة.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، ان قوة امنية خاصة وبناء على شكاوى من المواطنين اعتقلت 7 أشخاص من أصحاب المولدات الاهلية في احياء متفرقة من مدينة بعقوبة لمخالفتهم ضوابط وآليات تشغيل المولدات الاهلية.

وبين أن المخالفات التي ارتكبها أصحاب المولدات هي عدم الالتزام بساعات التشغيل او جباية أجور اشتراك بالمولدات الاهلية اعلى من التسعيرات المعتمدة من قبل الإدارة المحلية لبعقوبة.

واكد الحيالي إحالة المخالفين الى مركز امني مختص تمهيدا لاحالتهم إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتعاني العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية نقصا كبيرا في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تقليل الجانب الإيراني للغاز الذي يستورده العراق كوقود لمحطاته الكهربائية، مما يدفع المواطن للاعتماد على المولدات الاهلية لسد النقص الحاصل في الطاقة.

ويعتمد العراق على المولدات الاهلية بسبب قلة تجهيز الكهرباء وسوء إدارة هذا الملف منذ سقوط النظام السابق العام 2003 ولغاية الآن رغم وعود وزارة الكهرباء بتحسين واقع الكهرباء والتجهيز على مر السنوات الماضية.

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