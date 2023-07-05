ديالى..اعتقال محتال "عقارات بعقوبة" بعد خداعه اكثر من 100 مواطن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، باعتقال سمسار مارس النصب والاحتيال في بيع أكثر من 100 عقار على المواطنين في قضاء بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، "بعد تلقي شكاوى من 30 شخصا تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل شخص يعمل سمسار عقارات (دلال) تمكنت قوة خاصة من الشرطة وبعد عمليات ملاحقة وتحري شاملة من اعتقال الشخص المتهم بكمين امني محكم في اطراف بعقوبة".

واكد المصدر ان "المتهم (ن.ع) مارس عمليات نصب واحتيال على أكثر من 100 مواطن وبيع عقارات زراعية وسكنية تم بيعها لأكثر من مواطن وتسبب بالكثير من المشاكل القانونية والاجتماعية".