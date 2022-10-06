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ديالى.. اصابة 3 مدنيين بحادث سير على "طريق الموت"

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-06T05:21:47+0000
ديالى.. اصابة 3 مدنيين بحادث سير على "طريق الموت"

شفق نيوز / افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بإصابة ثلاثة مدنيين بحادث تصادم مروري على طريق بغداد – كركوك المار بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة وخطيرة بسبب تصادم عجلتين على طريق بغداد – كركوك قرب معسكر اشرف (٣٥ كم شمال قضاء الخالص ) شمال شرق بعقوبة. 

وأضاف المصدر أن "المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.

ويتصدر طريق بغداد – كركوك او ما يسمى "طريق الموت" الحوادث المرورية على مستوى البلاد بسبب عدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الاعمار والضوابط المرورية الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.

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