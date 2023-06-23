ديالى.. استنفار في 16 مزاراً دينياً

شفق نيوز/ اعلنت الامانة الخاصة للمزارات الدينية في ديالى، يوم الجمعة، عن استنفار امني وخدمي لاستقبال الزائرين والوافدين خلال ايام عيد الاضحى، مؤكدة تأمين جميع المزارات دون أي تهديدات.

وقال مسؤول الشعبة الإعلامية في الأمانة الخاصة للمزارات الدينية في ديالى احمد اركان الربيعي لوكالة شفق نيوز، ان ادارة المزارات بالتنسيق مع الاجهزة الامنية اكملت خطة الاستعداد الامني والخدمي لتأمين 16 مزارا دينيا خلال ايام عيد الاضحى وتأمين الأجواء الأمنية والخدمية الملائمة للزائرين والوافدين.

وبين الربيعي، ان زخم الزائرين والوافدين يتركز في المزارات الواقعة على الطرق العامة والرئيسية خلال أيام الأعياد والمناسبات الدينية المهمة سنويا، مؤكدا أن جميع المزارات الدينية في ديالى مؤمنة بالكامل من قبل قوات حمايات المنشآت وهي أهداف حيوية مهمة تحظى بمتابعة واهتمام متميز من السلطات الأمنية والحكومية.