ديالى.. ازمة عطش تضرب اكثر من 50 ألف نسمة بسبب "الوادي الإيراني"

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى، يوم السبت، بنشوب ازمة عطش خانقة في نواحي قزانية ومندلي الحدوديتين شرقي المحافظة بسبب انخفاض إيرادات أحد الاودية الإيرانية.

وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، إن "مناسيب وادي حران القادمة من ايران انخفضت الى النصف ما سبب قلة المياه الخام المغذية لمشروع ماء مندلي وقزانية والذي يعتمد بنسبة كبيرة على مياه الوادي مع نسبة من مياه الآبار الأخرى".

وبين ان "اسباب انخفاض مناسيب المياه هي درجات الحرارة والتقلبات الجوية"، مشيرا الى ان "الكثير من مناطق مندلي وقزانية تعتمد مياه الآبار بسبب شح المياه وتذبذبها بشكل مستمر".

واضاف"، ان "شح ماء الشرب أضر بأكثر من 50 الف نسمة في مندلي وقزانية".

وتعاني مناطق شرقي ديالى سنويا من أزمات خانقة بالمياه الخام بسبب شح الامطار وعدم والتجاوزات على قنوات وجداول الإرواء الى جانب قلة السيول والإيرادات المائية القادمة من الحدود الايرانية.