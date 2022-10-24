ديالى.. اتفاق على تغيير مديري الدوائر ممن قضوا أكثر من 4 سنوات في مناصبهم

شفق نيوز/ كشفت النائبة عن ديالى ناهدة زيد الدايني عن اتفاق نواب المحافظة على استبدال مديري الدوائر، ممن قضوا أكثر من 4 سنوات في مناصبهم، مشيرة الى وجود بعض الاعتراضات النيابية على آليات الاستبدال.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز" ان نواب ديالى عقدوا 10 اجتماعات افضت الى الاتفاق على تغيير مديري الدوائر ممن قضوا أكثر من 4 سنوات في مناصبهم على ان يكون الجدد من نفس الدوائر وليس من خارجها وفق معايير الكفاءة والمهنية.

وأكدت الدايني ان اغلب نواب ديالى وقعوا على الاتفاق لاعادة التوازن المفقود في ديالى حيال إدارة الدوائر الحكومية وهيمنة مكون واحد على اغلبها معللة بعض الاعتراضات النيابية على مدير تربية ديالى الجديد الى عدم الاخذ باراء المعترضين.

وأقرت الدايني بوجود تدخلات من بغداد حيال اتفاق التوازن الإداري الا ان نواب ديالى لم يتجهوا او يشركوا القيادات السياسية لكتلهم ضمن الاتفاق باعتباره شأناً يخص نواب ديالى والمحافظة بشكل عام.

وطالب محافظ ديالى مثنى التميمي العام الماضي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل وتغيير مديري دوائر مخضرمين في دوائرهم ومحصنين بـ"المحاصصة الحزبية"ممن امضوا نحو 10- 15 عاما في مناصبهم .

وينتقد مسؤولون واكاديميون في ديالى استمرار بعض مديري الدوائر الخدمية في مناصبهم منذ اكثر من 10 سنوات رغم الاخفاقات والمشاكل التي تشهدها القطاعات المختلفة.

وعلى امتداد الازمة يشكو المكون السني في ديالى من التهميش الإداري والأمني ويرون ان المكون الشيعي يستحوذ على 95% من المناصب الأمنية والإدارية ولم تحلف الحكومات المحلية على مر الدورات الانتخابية بتحقيق التوازن الطائفي في المؤسسات الحكومية