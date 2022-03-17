أدويـة سامـراء تتفـاوض مـع شركـات عالميـة لإنتـاج مُستحضـرات سرطانيـة محلية

شفق نيوز / أعلنـت شركة أدوية سامراء، يوم الخميس، عن خططها المستقبلية لإنتاج المُستحضرات السرطانية لأول مرة في العـراق، وفيما بينت انها تتفاوض مع شركات عالمية لتقديم دراسة شاملة عن إنشاء مصانع لإنتاج هذه المستحضرات، أكدت تقديم شركات محلية وأجنبية عروض لإنتاج المستحضرات السرطانية.

وقـالَ مُدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء خالـد محيـي علـوان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنَ "الشركة قيد التفاوض مع شركات عالمية لتقديم دراسة شاملة عن إمكانية إنشاء مصانع لإنتاج المُستحضرات السرطانية في العراق".

وأضاف مدير الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أن "هُناك عروضاً مُقدمة من عِدة شركات عراقية وأجنبية من أجل إنتاج المُستحضرات محلياً"، لافتاً إلى إنَ "الشركة وضِمنَ خُطتها الإستثمارية باشرت بإنشاء مصانع جديدة لتطوير المباني الموجودة وإنتاج مُستحضرات جديدة تُلبي إحتياج وزارة الصحة والسوق العراقـي".

ويعاني مرضى السرطان من ارتفاع أسعار الادوية الخاصة بعلاجهم من المرض، وعدم قدرتهم على مواجهة تداعياته الاقتصادية فضلاً عن تأثيراته الصحية.