دون قطوعات إلا في أضيق الحدود.. محافظ كربلاء يوجه بتحديث خطة زيارة عاشوراء

شفق نيوز - كربلاء

عقد رئيس اللجنة الأمنية العليا في محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة بحضور قائد عمليات المحافظة وقائد الشرطة وقائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي تزامناً مع قرب حلول زيارة العاشر من محرم.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن الاجتماع شهد مناقشة جدول الأعمال ومراجعة الخطة الأمنية الخاصة بالزيارات المليونية خلال شهر محرم الحرام والوقوف على أبرز الاستعدادات والإجراءات الكفيلة بتأمين انسيابية حركة الزائرين وحماية المواطنين.

وأكد المحافظ أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية والتركيز على الجهد الاستخباري والاستباقي، مشدداً على ضرورة تحديث الخطط الأمنية بشكل مستمر وفقاً للمعطيات والمتغيرات الميدانية مع الحرص على عدم إحداث قطوعات أو غلق للطرق والشوارع إلا في أضيق الحدود بما يضمن انسيابية الحركة وخدمة الزائرين.

وتعد زيارة عاشوراء في كربلاء من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين الشيعة، حيث يحيي الملايين ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، سبط نبي الإسلام محمد بن عبدالله، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف.

وتُقام هذه الشعائر سنوياً في مدينة كربلاء العراقية، وتصل ذروتها في يوم العاشر من محرم، حيث يتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل المختلفة.