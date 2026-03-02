دون إصابات..سقوط أجزاء صاروخ في الشرقاط (صور+ فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، بسقوط أجزاء من صاروخ قرب قرية حسن الصليب في أطراف قضاء الشرقاط شمالي المحافظة، من دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية تذكر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سكان القرية سمعوا دوي انفجار خفيف في ساعات الصباح الأولى، قبل أن يعثر عدد منهم على أجزاء معدنية متناثرة في أرض زراعية قريبة من منازلهم".

وأضاف أن "الأهالي أبلغوا القوات الأمنية التي هرعت إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً حول موقع السقوط، تحسباً لوجود مخلفات أخرى قد تشكل خطراً على المدنيين".

وبيّن المصدر، أن "القطع المتساقطة يُعتقد أنها تعود إلى صاروخ سقطت أجزاؤه في المنطقة، مرجحاً أن يكون قد انفجر في الجو أو سقط بعد اعتراضه، ما أدى إلى تناثر شظاياه في محيط القرية".

وأشار إلى أن "الجهات المختصة باشرت بإجراء كشف موقعي، وجمع الأدلة، ورفع البقايا لغرض الفحص الفني لمعرفة نوع الصاروخ ومصدره والجهة التي أطلقته".

وأكد أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات، لكون الأجزاء سقطت في منطقة مفتوحة بعيدة نسبياً عن التجمعات السكنية"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية دعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو معدنية يتم العثور عليها، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فوراً حفاظاً على سلامتهم".

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتكرار حوادث سقوط أجسام مجهولة أو مخلفات صواريخ في عدد من المناطق، ما يثير قلق الأهالي، خاصة في القرى القريبة من الطرق والمناطق المفتوحة، فيما تواصل القوات الأمنية إجراءاتها التحقيقية، بانتظار صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل أكثر حول طبيعة الحادث.