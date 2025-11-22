دون إصابات.. السيطرة على حريق كبير وسط كركوك (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، مساء اليوم السبت، باندلاع حريق كبير داخل مبنى في شارع المحافظة وسط المدينة، فيما استنفرت فرق الإطفاء للتدخل السريع والسيطرة على النيران.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع في الطابق العلوي من المبنى لأسباب ما تزال قيد التحقيق"، مشيراً إلى أن طبيعة المواد الموجودة داخل المكان ساعدت على انتشار الدخان بكثافة، الأمر الذي تطلّب جهوداً إضافية من فرق الدفاع المدني لمنع امتداد النيران إلى الأبنية المجاورة.

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت - بعد وصولها بدقائق - من محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها بالكامل، فيما أخلت القوات المختصة المبنى من العاملين والمتواجدين للحفاظ على سلامتهم، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأكد المصدر أن لجنة تحقيقية ستباشر عملها لمعرفة أسباب الحريق وتحديد حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمبنى.