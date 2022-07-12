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"دون اهتمام".. نفوق الأسماك في ثاني كبريات بحيرات العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-12T17:38:57+0000
"دون اهتمام".. نفوق الأسماك في ثاني كبريات بحيرات العراق

شفق نيوز/ أفاد ناشط عراقي في مجال البيئة، اليوم الثلاثاء، بحدوث عمليات نفوق كبيرة للأسماك بمحافظة كربلاء.

وقال الناشط أبو الحسن المسافري، لوكالة شفق نيوز، إن "بحيرة الرزازة بمحافظة كربلاء شهدت، خلال الايام الماضية، عمليات نفوق كبيرة للأسماك دون أي إشارة حكومية او اهتمام بالحادثة".

وأضاف، أن "عمليات النفوق في البحيرة حصلت بسبب انخفاض مناسيب المياه فيها، وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تبخر المياه وارتفاع التراكيز الملحية"، لافتاً إلى أن "هذه العوامل جميعها جعلت البحيرة بيئة غير صالحة لها".

وتعود الى الواجهة بين فترة وأخرى ظاهرة نفوق الأسماك في المياه العراقية، سيما مناطق الاهوار في الجنوب، لأسباب يعزوها مختصون إلى الصيد الطائش عبر إلقاء مواد سامة من قبل بعض الصيادين فضلا عن السبب الأبرز وهو الجفاف.

ومنذ العام 2019، تقول وزارة الموارد المائية العراقية، إن بحيرة الرزازة تعاني من جفاف مخيف بنسب عالية جداً.

وتعد الرزازة، ثاني كبريات البحيرات في العراق، وتقع بين محافظتي الأنبار وكربلاء، وتستمد مياهها من نهر الفرات، وتقدر مساحتها بحوالي 1800 كلم مربع.

كما تعد البحيرة موطن الطيور المهمة في العراق، ومن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وتتعدد أوجه الاهتمام بهذه البحيرة بين سياحية ودينية وتاريخية واقتصادية واجتماعية وبيئية.

ورغم موسم أمطار استثنائي في الشتاء الماضي، شهدت الرزازة في الفترة الأخيرة هلاك الأسماك والأحياء المائية بعد تجاوز نسبة الجفاف فيها 90% إلى جانب تلوث كبير للبحيرة بسبب تحويل مضخات المياه الثقيلة والمجاري إليها.

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