دون الصفر.. انخفاض درجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، يوم الجمعة ، انخفاض درجات الحرارة في أرجاء العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأنها ستنزل دون درجة الصفر في المناطق الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد ابتداء من يوم غد السبت، اما المنطقة الجنوبية فسوف يكون الانخفاض فيها لمدة يومين ابتداء من يوم الاحد والاثنين وبشكل تدريجي.

وأشارت إلى تسجيل درجات الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية، حيث يستمر هذا التأثير لمدة ثلاثة أيام .