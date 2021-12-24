سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

دون الصفر.. انخفاض درجات الحرارة في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-24T19:29:19+0000
دون الصفر.. انخفاض درجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، يوم الجمعة ، انخفاض درجات الحرارة في أرجاء العراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة وأنها ستنزل دون درجة الصفر في المناطق الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد ابتداء من يوم غد السبت، اما المنطقة الجنوبية فسوف يكون الانخفاض فيها لمدة يومين ابتداء من يوم الاحد والاثنين وبشكل تدريجي. 

وأشارت إلى تسجيل درجات الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية، حيث يستمر هذا التأثير لمدة ثلاثة أيام . 

related

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

Date: 2021-06-30 08:52:57
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

كتلة قطبية باردة تندفع صوب العراق تتسبب بإنخفاض "حاد" في درجات الحرارة

Date: 2021-01-06 07:31:42
كتلة قطبية باردة تندفع صوب العراق تتسبب بإنخفاض "حاد" في درجات الحرارة

الكتلة الهوائية الحارة تغادر العراق وتحل محلها أخرى معتدلة

Date: 2021-04-08 11:53:13
الكتلة الهوائية الحارة تغادر العراق وتحل محلها أخرى معتدلة

راصد جوي يوضح حقيقة "الأجواء اللاهبة" في العراق ويتوقع انخفاضاً بالحرارة

Date: 2021-06-04 07:57:41
راصد جوي يوضح حقيقة "الأجواء اللاهبة" في العراق ويتوقع انخفاضاً بالحرارة

العراق .. انخفاض واضح بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل وتساقط للامطار نهاية الشهر وبدايته

Date: 2021-10-21 08:26:03
العراق .. انخفاض واضح بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل وتساقط للامطار نهاية الشهر وبدايته

ارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة في العراق يعقبه انخفاض نهاية الأسبوع

Date: 2021-06-13 05:04:35
ارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة في العراق يعقبه انخفاض نهاية الأسبوع

العراق يترقب منخفضاً جوياً تنتهي معه درجات الحرارة اللاهبة

Date: 2021-08-29 11:45:39
العراق يترقب منخفضاً جوياً تنتهي معه درجات الحرارة اللاهبة

تحذيرات من إنخفاض درجات الحرارة وإندفاع سيول صوب العراق

Date: 2020-11-12 08:56:30
تحذيرات من إنخفاض درجات الحرارة وإندفاع سيول صوب العراق