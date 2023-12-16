دهوك والمثنى تعلنان نسبة المشاركة بالتصويت الخاص

شفق نيوز/ أعلنت محافظتا دهوك والمثنى، نسبة المشاركة بالتصويت الخاص الذي جرى اليوم السبت.

وقال مدير مكتب المفوضية في دهوك عباس خالد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الناخبين الذين شملوا بالتصويت الخاص بلغ 54210 وأن عدد المصوتين منهن بلغ 36650 بنسبة تصويت 67.6 ‎%‎ ".

من جانبه قال مصدر محلي للوكالة إن "17 الف منتسب في محافظة المثنى مشمولون بالتصويت الخاص وقد شارك منهم اكثر من 14 الف بنسبة مشاركة بلغت 84%".

واشار المصدر الى "عدم وجود اية خروقات".