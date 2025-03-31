دهوك.. دراويش القادرية يحيون عيد الفطر بحلقة تصوّف روحية (صور)

شفق نيوز/ في أجواء روحانية مميزة، أقام مريدو ودراويش الطريقة القادرية الذين يتبعون الشيخ وريا الولياني، حلقة ذكرية داخل تكية الشيخ عبد العزيز الكيلاني، الواقعة في مركز قضاء عقرة شمال شرق محافظة دهوك وذلك احتفاء بعيد الفطر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحلقة تضمنت أداء طقوس وحركات تعبيرية ذات طابع صوفي حيث دخل المشاركون في حالة من الوجد الروحي العميق وهو ما يعتقد في التصوف أنه يمثل الفناء في الله والسعي للوصول إلى مراتب روحية سامية.

وشهدت الاحتفالية حضوراً واسعاً حيث شارك فيها الشيخ وريا الولياني، إلى جانب عدد كبير من المريدين والدراويش الذين توافدوا من مختلف محافظات اقليم كردستان بالاضافة إلى زوار من الموصل ديالى سامراء الرمادي ومناطق اخرى من العراق في مشهد يعكس الترابط الروحي العابر للحدود الجغرافية.