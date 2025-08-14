دهساً.. دراجة نارية تنهي حياة طفلة جنوب العراق

شفق نيوز- البصرة

لقيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات، مساء الخميس، مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس من قبل دراجة نارية مسرعة أثناء عبور الضحية الطريق في ناحية خور الزبير غربي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "الطفلة كانت في طريقها إلى منزلها عندما دهستها الدراجة النارية، فيما لاذ سائق الدراجة بالفرار من مكان الحادث".

وأضاف، أن "الطفلة توفيت في الحال بعد تعرضها للدهس، وباشرت القوات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية السائق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".