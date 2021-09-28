سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"دم فاسد" يودي بحياة امرأة في مستشفى حكومي بذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-28T20:56:20+0000
"دم فاسد" يودي بحياة امرأة في مستشفى حكومي بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بوفاة امرأة داخل مشفى حكومي في المحافظة بسبب تزويدها بدم فاسد.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة تبلغ من العمر 27 عاما من اهالي قضاء الدواية شمال شرقي المحافظة توفيت داخل مستشفى الناصرية (التركي) وسط الناصرية بسبب مرض نقص الدم".

وأضاف، أن "نقص الدم كان سببه تزويد المرأة بدم فاسد من قبل مصرف الدم بالمحافظة"، مؤكدا أن "ذويها قدموا شكوى قضائية ضد إدارة المصرف".

من جانب آخر، انتشلت قوة أمنية وسط قضاء الغراف شمالي المحافظة جثة شاب من احد انهر القضاء.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما طافية وسط نهر الغراف قرب دائرة البلدية وتم انتشالها من قبل الشرطة النهرية وإرسالها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية بشأنها".

related

كشف ملابسات "تحرش" بنغلاديشي بمريضة عراقية

Date: 2021-02-16 18:57:53
كشف ملابسات "تحرش" بنغلاديشي بمريضة عراقية

بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

Date: 2021-02-27 12:29:19
بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

Date: 2021-05-18 09:02:03
بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

العثور على جثة مشوهة جنوبي العراق

Date: 2020-02-15 08:50:38
العثور على جثة مشوهة جنوبي العراق

قبيل انطلاق امتحانات المتوسطة.. اندلاع حريق في مدرسة وسط الناصرية

Date: 2021-08-01 04:54:47
قبيل انطلاق امتحانات المتوسطة.. اندلاع حريق في مدرسة وسط الناصرية

احتجاج ليلي في الناصرية ينتهي بغلق ديوان المحافظة

Date: 2021-04-15 18:20:32
احتجاج ليلي في الناصرية ينتهي بغلق ديوان المحافظة

واقعة طريفة.. عراقي يخيّر لصاً بين إعادة المسروقات أو فضحه

Date: 2021-09-07 17:30:20
واقعة طريفة.. عراقي يخيّر لصاً بين إعادة المسروقات أو فضحه

مسؤول محلي: حكومة ذي قار متهاونة مع المقاولين المتلكئين

Date: 2021-01-17 18:03:41
مسؤول محلي: حكومة ذي قار متهاونة مع المقاولين المتلكئين