"دم فاسد" يودي بحياة امرأة في مستشفى حكومي بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بوفاة امرأة داخل مشفى حكومي في المحافظة بسبب تزويدها بدم فاسد.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة تبلغ من العمر 27 عاما من اهالي قضاء الدواية شمال شرقي المحافظة توفيت داخل مستشفى الناصرية (التركي) وسط الناصرية بسبب مرض نقص الدم".

وأضاف، أن "نقص الدم كان سببه تزويد المرأة بدم فاسد من قبل مصرف الدم بالمحافظة"، مؤكدا أن "ذويها قدموا شكوى قضائية ضد إدارة المصرف".

من جانب آخر، انتشلت قوة أمنية وسط قضاء الغراف شمالي المحافظة جثة شاب من احد انهر القضاء.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما طافية وسط نهر الغراف قرب دائرة البلدية وتم انتشالها من قبل الشرطة النهرية وإرسالها إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية بشأنها".