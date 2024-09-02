دمج قناة الحرة عراق بالمحطة الأم وتسريح عشرات الموظفين

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة MBN الدكتور جيفري غدمن، يوم الاثنين، عن دمج قناة تلفزيون الحرة الرئيسية وقناة الحرة عراق، وتسريح 160 موظفاً.

وقال غدمن، في رسالة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "سنبني معاً ثقافة الشركة للتعلم المستمر حيث يصبح كل مدير مرشداً وموجهاً، والتأكيد على أهمية التعاون بيننا، وأن لكل موظف فرصة للتطور. ستصبح MBN حاضنة ومنارة لتطوير المواهب" .

وأضاف إنه "يوم حزين. اليوم ودعنا 160 زميلة وزميلاً، وخفضنا عدد موظفينا بنسبة 21 في المئة".

وتابع غدمن: "كما ذكرت لكم خلال الأسابيع الماضية، فإن التغييرات التي نقوم بها فرضتها علينا الظروف. استدعت تخفيضات الميزانية التي أقرها مجلس الشيوخ تقليص مصاريف الشركة بنحو 20 مليون دولار. كما سمعتم من قبل، تشكّل رواتب ومزايا الموظفين أكثر من 70 في المئة من مصاريف المؤسسة".

وبين أن "كل أقسام الشركة خضعت للمراجعة دون استثناء. ونحن إذ نتخلص من المكاتب التقليدية مثلاً، فإننا نتبع في ذلك توجهاً مهنياً شائعاً، ولن نضطر بعد الآن لدفع الإيجارات والفواتير وتكاليف الأمن والتنظيف، وما يتبعها من الرسوم القانونية والإدارية والضريبية. ومن خلال إعادة التفاوض مع الشركة التي نستخدمها للترجمة الفورية سنخفض النفقات لتتناسب مع واقعنا المالي الجديد. وفرنا حتى في أبسط المصاريف، وألغينا كذلك ميزانية التسويق".