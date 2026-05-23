دماء وغرق.. هجمات مسلحة وانتشال جثة جنوبي العراق

انتهت صباح يوم السبت، عمليات البحث عن شاب فقد في مياه شط العرب بمحافظة البصرة، بالعثور على جثته طافية على السطح، بعد خمسة أيام من انتحاره وسط محاولات متواصلة من فرق الغواصين والأهالي للوصول إليه.

وقال ذوو المنتحر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب البالغ من العمر 17 عاماً اتصل بأخيه قبل 5 أيام طالباً منه المسامحة والاعتذار لما سيقوم به، بعدها سمع بانتحاره من أعلى الجسر الايطالي في مياه شط العرب"، مبينين أن "فرق الإنقاذ والغواصين واصلت عمليات البحث بشكل يومي حتى تم العثور عليه صباح اليوم".

وأضافوا أن "عمليات البحث واجهت صعوبات عدة، منها ضعف الاستجابة الحكومية في حوادث الغرق والفقد داخل الأنهار"، لافتين إلى أن "ساعات عمل الغواصين كانت محدودة، الأمر الذي تسبب بإطالة مدة البحث وتأخر العثور على جثة ابنهم".

وفي ذي قار، أفاد مصدر أمني بتسجيل حوادث عدة في المحافظة بينها مهاجمة مخمورين وتسجيل وفاة طفل غرقاً.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين من أهالي منطقة الجزيرة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية هاجموا تجمعاً لمخمورين في المنطقة خلف محطة البنزين وسط القضاء"، لافتا إلى أن "الهجوم كان محاولة ترهيب للمخمورين ولم يتم إصابة أي شخص بينهم".

وبحسب المصدر، فإن شجاراً مسلحا اندلع في قرية النويصر بقضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار، حيث أدى الشجار إلى إصابة شخصين بجروح أحدهما بحالة خطرة"، لافتاً إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بملاحقة المتسببين بالشجار المسلح".

ووفق المصدر، فإن طفلاً في الثامنة من عمره توفي نتيجة تعرضه للغرق بنهر الوفاء وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار "، مبينا ان" الطفل كان يتعلم السباحة في النهر ".

وفي ميسان، أفاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز، بأن "مسلحا هاجم مقهى شعبياً في منطقة عواشة وسط مدينة العمارة، حيث أدى الهجوم إلى إصابة شخصين بجروح، وتم نقلهما إلى المستشفى لاحقاً، فيما لاذ المسلح الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".