دفء "أبو عباس" يحيط بالصائمين منذ 20 عاماً في بلدة عراقية (صور)

شفق نيوز/ منذ العام 2003 ولغاية الآن.. يواصل ناجح كريم أبو عباس، مع مجموعة من أهالي مدينة القاسم ضمن محافظة بابل العراقية، تقديم المشروبات الساخنة للصائمين خلال ليالي رمضان، في تقليد شعبي متوارث يجسد روح التكافل والخدمة.

يشرف أبو عباس، الذي التقته وكالة شفق نيوز، على توزيع الشاي والقهوة والشوربة والتمر للصائمين، خصوصًا للزائرين القادمين من خارج المحافظة، في جهود تطوعية ذاتية استمرت لأكثر من عقدين.

وفي ليالي القدر، تزداد وتيرة الخدمة لتشمل توزيع المشروبات الساخنة على مدار الليل، تزامنًا مع إحياء العبادات والختمات القرآنية، وفق حديثه للوكالة.

ويؤكد أبو عباس، أن هذه المبادرة ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لعادات قديمة اعتادها أهالي مدينة القاسم في شهر رمضان، حيث يشهد المرقد أجواءً روحانية مميزة تتخللها مجالس وعظ وإرشاد، إضافة إلى الخدمات التي تقدم للزائرين.

وتظل هذه المبادرات جزءاً أصيلًا من الإرث الشعبي في مدينة القاسم، وتعكس القيم الإنسانية التي نشأ عليها الأهالي هناك، حيث تتوارث الأجيال تقاليد الكرم والضيافة في شهر رمضان ولياليه.