دفن 60 جثة "مجهولة الهوية" بمقبرة جماعية في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة صلاح الدين، مساء الخميس، بأن الفريق الوطني للمقابر الجماعية في وزارة الصحة العراقية، قام بنقل جثامين إلى مقبرة جماعية جنوب شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "هذه الرفات كانت قد تم الثعور عليها في مقبرة جماعية في منطقة الكبان في ناحية الاسحاقي في العام 2019 وكانت محفوظه من قبل صحة المحافظة".

وأضاف المصدر أن "عملية الدفن جرت في مقبرة جماعية في مقبرة (السيد محمد) بعد أن أجري للجثامين فحص الحمض النووي وضع معلومات لكل جثة منهم".

وتابع المصدر أن "هذه الجثث تم تصفيتها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وأن وزارة الصحة وثقت معلومات وراثية قد يمكنها في المستقبل من التعرف على هويتها".