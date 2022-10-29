دفن رفات قرابة 1500 جندي عراقي ممن قضوا في الحرب مع إيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع ، يوم السبت، عن قيامها بدفن (١٤٥٩) رفاتاً لجنود عراقيين ممن قضوا خلال حرب الثماني سنوات مع إيران في ثمانينيات القرن المنصرم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الدائرة القانونية -مديرية حقوق الإنسان، في الوزارة قامت و بالتعاون مع محافظة البصرة، بدفن (١٤٥٩) رفاتاً لجنود عراقيين مجهولي الهوية في مقبرة البرجسية بالمحافظة آنفاً، بعد إكمال الفحوصات الطبية وأخذ العينات الخاصة بهم من قبل وزارة الصحة دائرة الطب العدلي في بغداد.

ووفقا للبيان فقد جرت لهم مراسيم دفن بناءً على الشريعة الإسلامية، مشيرا الى أن الرفات تم العثور عليها في وقت سابق خلال عمليات البحث المشترك مع الجانب الإيراني عن المفقودين من كلا البلدين جرّاء حرب الخليج الأولى ١٩٨٠_ ١٩٨٨، وفي المناطق التي كانت مسرحاً للعمليات الحربية وعلى طول الشريط الحدودي الممتد بين البلدين.