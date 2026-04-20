دفعات الدولار تربك استعداد العراقيين مع بدء موسم الحج

شفق نيوز- بغداد/ نينوى

كشف مصدر في هيئة الحج والعمرة، أن يوم غد الثلاثاء الموافق 21 نيسان سيشهد انطلاق أول رحلة برية تضم موظفي الهيئة وكوادر الإطعام والخدمات، ضمن التحضيرات لموسم الحج.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن يوم الخميس 23 نيسان سيشهد انطلاق قافلة صحية تضم أطباء وكوادر طبية، لدعم الاستعدادات الميدانية في الديار المقدسة.

وأضاف أن يوم 25 نيسان سيشهد انطلاق أول رحلة برية للحجاج من العاصمة بغداد، تضم ثلاث قوافل مخصصة لعوائل الشهداء، على أن تتبعها رحلات أخرى تباعاً.

وأشار إلى أن أولى الرحلات الخاصة بمحافظة نينوى والموصل ستنطلق بعد تاريخ 25 نيسان، مؤكداً أن جميع الرحلات ستكون برية في الوقت الحالي، وفق الإجراءات المعتمدة بسبب الأوضاع الأمنية.

في السياق، كشف مصدر مطلع، عن عدم مباشرة المصارف الحكومية، ولا سيما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، ببيع الدولار للحجاج برًا وجوًا، رغم توجيهات البنك المركزي العراقي بهذا الشأن.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن المصارف ما تزال متوقفة عن تنفيذ عملية البيع حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى أسباب فنية ولوجستية لم يُفصح عن تفاصيلها، الأمر الذي أثار قلقًا متزايدًا بين الحجاج مع اقتراب موعد أداء المناسك.

وفي السياق، دعا عدد من الحجاج البنك المركزي العراقي ومجلس النواب العراقي، إلى التدخل العاجل والضغط على إدارات المصارف المعنية من أجل الشروع ببيع الدولار وتسهيل إجراءات سفرهم.

وحذر الحجاج، من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى إرباك خططهم وزيادة الأعباء المالية عليهم، في ظل الحاجة إلى توفير العملة الأجنبية لتغطية نفقات السفر والإقامة.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في وقت سابق شمول جميع الحجاج العراقيين بعملية بيع الدولار المخصص للمسافرين برًا وجوًا، محددًا سقف (2000) دولار لكل حاج، وبسعر الصرف الرسمي البالغ (1320) دينارًا للدولار الواحد.

ووفقًا لتعميم صادر عن البنك، وموجه إلى كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة، إضافة إلى عدد من المصارف الأهلية وشركات الصرافة، فإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل تزويد حجاج بيت الله الحرام بالدولار النقدي لهذا العام.

ووفق التعميم، فإن المصارف وشركات الصرافة كافة، مطالبة بفتح فروع في بغداد والمحافظات لاستقبال طلبات الحجاج، وتوفير الكوادر البشرية والترتيبات اللوجستية الكفيلة بتسهيل عملية البيع، مع اعتماد القوائم الصادرة عن الهيئة العليا للحج والعمرة.

كما شدد البنك المركزي العراقي، على ضرورة تنفيذ عمليات البيع حصراً عبر منصة تقارير معاملات المؤسسات المالية (FITR)، مع توثيق العمليات بالوثائق اللازمة وتسجيلات الكاميرات.

وأكد البنك أن موعد تقديم الطلبات للحصول على الدولار بدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 13 نيسان 2026، وفق السياقات المعتمدة.