دفاع مدني الموصل يكشف ملابسات حريق مستشفى ابن سينا.. صور

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، عن ملابسات الحريق الذي اندلع في الباحة الخارجية لمستشفى ابن سينا بالجانب الايسر من مدينة الموصل في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقال مسؤول شعبة الاعلام في دفاع مدني نينوى المقدم سعد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً كبيراً اندلع، ظهر اليوم، في مستشفى ابن سينا الكائن في منطقة الرشيدية، موضحاً أن ثلاث فرق اطفاء من مراكز النهري والجزائر فضلاً عن رتل طوارئ توجهت على الفور إلى محل الحادث.

وبين أنه لدى وصول تلك الفرق تبين احتراق مواد واثاث مستهلك في داخل المستشفى، وبالقرب من محرقة المستشفى، مشيراً إلى أن الحريق اندلع قرب أربع خزانات وقود بالاضافة الى معمل اوكسجين تابع للمستشفى.

وأكد أنه بوقت قياسي وبمهنية عالية تم إخماد الحريق وانقاذ المستشفى ومعمل الاوكسجين بالكامل بدون أي خسائر بشرية، لافتاً إلى أن سبب الحريق سيحدد من قبل خبراء الأدلة الجنائية.