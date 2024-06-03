دعوى قضائية ضد محافظ ذي قار بسبب تعيين "معاون مخالف للشروط"

شفق نيوز/ تلقت ادارة محافظة ذي قار تبليغاً من محكمة قضاء الموظفين بوجود دعوى ضد المحافظ مرتضى الإبراهيمي.

وطبقا لورقة التبليغ، التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن "معاون المحافظ السابق لشؤون المتابعة أقام دعوى قضائية ضد المحافظ مرتضى الإبراهيمي، لقيامه بتعيين شخصاً بديل عنه مخالف للشروط المطلوبة بتعيين منصب المعاون لشؤون المتابعة".

وطالبت ورقة التبليغ، "ادارة المحافظة بتعيين ممثل قانوني، لإجابة محكمة قضاء الموظفين حول ما ورد في الدعوى".