دعوى قضائية ضد رافع الرفاعي بتهم التحريض على قتل القوات الأمنية.. وثيقة

شفق نيوز- ذي قار

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، ضياء العميري، يوم الخميس، رفع دعوى قضائية في ذي قار ضد ما يوصف بـ"مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي" بتهم التحريض على قتل القوات الأمنية، وذلك بعد يوم من عودته إلى البلاد.

وقال العميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن المتضررين من التحريض الذي قام به مفتي الديار العراقية المدعو رافع طه الرفاعي، قدمنا شكوى قضائية وأصولية في محكمة استئناف ذي قار - الناصرية نتيجة الضرر الذي تسببت به خطاباته التحريضية والطائفية وتضليل الرأي العام مما نتج عن ذلك عشرات آلاف الضحايا بين شهداء وجرحى ومشردين وسبايا".

وطالب العميري، القضاء العراقي بـ"إنصاف الضحايا والاقتصاص من الفاعلين والمحرضين"، داعيا جميع المتضررين إلى تقديم شكاوى مماثلة".

كما دعا أيضا، ايضاً، الجميع إلى "مساندتنا بكل الطرق السلمية والقانونية المتاحة ورفع الصوت عاليا والاحتجاج وتشكيل راي عام مساند لمطلبنا الحق".

وبحسب وثيقة، حصلت عليها، الوكالة، تضمنت "رفع ثلاث أشخاص وهم: ضياء الدين رياض محمد الناصري، نزار قاسم سلمان العمري، ناصر جحاز رويد المياحي، دعوى إلى قاضي مكتب التحقيق القضائي في الناصرية ض رافع طه الرفاعي (مفتي الديار العراقية)، بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الفضائية على قتل أفراد القوات الأمنية والتحريض على الطائفية ومساندة داعش، مطالبين بالتعويض ضده ومنع سفره ومحاكمته وفق القانون العراقي".

وعاد الرفاعي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد بعد سنوات من الإقامة خارج البلاد، وكان في استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والرسمية.

وتقول مصادر محلية، إن عودة الرفاعي تأتي عقب إسقاط تهم "الإرهاب" الموجهة إليه، وفق "اتفاق سياسي".