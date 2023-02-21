دعوى قضائية ضد اعلامي عراقي بتهمة المحتوى الهابط (وثيقة)

شفق نيوز / أقام محام عراقي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الإعلامي قحطان عدنان بتهمة تجاوز الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي، واصفا ما يقدمه بـ"المحتوى السيء".

ووفق وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن "المحامي احمد شهيد رفع دعوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والاعلام، ضد مقدم البرامج في احدى القنوات الفضائية قحطان عدنان"، متهما إياه بتجاوز الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي".

وعدّ المحامي في وثيقة الدعوى أن "ما يقدمه الإعلامي قحطان عدنان محتوى سيء (هابط)، وفيه كلام غير أخلاقي ومخل بالاداب العامة".