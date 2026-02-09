دعوى قضائية تلاحق السوداني ووزير التعليم بشأن معهد للدراسات العليا (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب حيدر المطيري، يوم الأحد، عن إقامة دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة ضد رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بإلغاء قرار تأسيس معهد المعرفة الأهلي للدراسات العليا.

وقال المطيري، في مقطع فيديو تابعته وكالة شفق نيوز، إن الدعوى جاءت دفاعاً عن المؤسسة العلمية والتعليم العالي، مبيناً أنه تم تقديم طلب لإصدار أمر ولائي لإيقاف الإجراءات المتعلقة بتأسيس المعهد لحين البت القضائي بالدعوى.

وأوضح أن الخطوة تهدف إلى حماية المسار الأكاديمي وضمان الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير المعتمدة في إنشاء المؤسسات التعليمية.

ووافق مجلس الوزراء العراقي، بموجب قراره رقم (997) لسنة 2025، على تأسيس معهد المعرفة الأهلي للدراسات العليا في بغداد، على أن يباشر نشاطه الأكاديمي في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدبلوم، والدكتوراه) ابتداءً من العام الدراسي 2025–2026، في تخصصات طبية وهندسية وتقنية وإدارية وقانونية.