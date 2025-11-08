دعوة لنزول الغيث.. صلاة استسقاء موحدة في "سلة خبز العراق"

شفق نيوز- نينوى

أقيم في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، يوم السبت، صلاة الاستسقاء الموحدة في منطقة باب شمس، إذ تجمّع آلاف المصلّين من مختلف القرى والأحياء، مردّدين دعاءهم لنزول الغيث والبركة على أرضٍ تُعدّ من أكبر السلال الزراعية في العراق.

وأشار رجال دين، عن اللجنة الدينية خلال الصلاة، التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أنه، على غرار مساحات أراضي محافظة نينوى المزروعة الواسعة، تأتي هذه الصلاة بدلالة رمزية وتاريخية في وقت تعيد فيه المحافظة الاعتبار لحقها الزراعي والغذائي".

وأكد المشاركون أن "نينوى تُعتبر سلة خبز العراق، بفضل مساحاتها الزراعية الكبيرة التي تصل إلى ملايين الدونمات".

وأكد القائمون على الصلاة أن دعم الزراعة والمزارعين المحليين مرتبط بعودة مياه الأمطار وتحديث منظومة الري"، معربين عن أملهم في أن "تشكّل هذه الصلاة بداية لتحرّك حكومي جاد لدعم الإنتاج الوطني الزراعي".

وأشارت أحدث توقعات النموذج الأوروبي (ECMWF Seasonal Forecast)، يوم الأربعاء الماضي، إلى هطول أمطار أعلى من المعدل العام خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر 2025 وكانون الثاني/ يناير 2026 المقبلين، وذلك على مناطق واسعة من العراق وشمال الجزيرة العربية.

ويعاني العراق من أزمة مائية استثنائية أدت إلى جفاف العديد من الأنهر الفرعية ومساحات شاسعة من الأهوار والمسطحات المائية إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في السدود الخزنية، جراء شح الأمطار وحرمان تركيا من حصص العراق المائية.

وتعرض العراق إلى أربعة مواسم جفاف خلال الأعوام (2017، 2021، 2023، 2025)، وكان الجفاف الأخير هو "الأقسى منذ نحو 80 عاماً"، بحسب الخبير البيئي أحمد صالح.

كما أكدت وزارة الموارد المائية العراقية في تموز/يوليو الماضي أن العام 2025 هو الأشد جفافاً منذ عام 1933، نتيجة قلة الإطلاقات من تركيا وإيران وتأثير التغير المناخي العالمي.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، يعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي، وقد خسر نحو 30% من أراضيه الزراعية المنتجة خلال العقود الثلاثة الماضية.