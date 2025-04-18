دعوة لحمايتها.. الأسماك العراقية تشكو الاستيراد و"الهربس"

شفق نيوز/ شكا رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، إياد الطالبي، يوم الجمعة، من دخول السمك المستورد الذي ينافس المحلي لرخص أسعاره، وكذلك انتشار فيروس "الهربس" الذي يفتك بالأسماك، مطالباً الحكومة بحماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد العراقي بحظر المستورد وإيجاد معالجات لهذا الفيروس.

وقال الطالبي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لا يعاني من شح في الأسماك، بل هناك اكتفاء ذاتي منها، لكن عندما تُصاب الأسماك بفيروس (الهربس) الذي ينتشر سنوياً مرتين، في أبريل/نيسان الجاري، وتشرين الثاني/ نوفمبر، يتراجع العرض ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكن يعود التسويق إلى طبيعته في الأشهر الأخرى".

وعن أضرار المستورد، أوضح الطالبي، أن "كل أنواع السمك المستورد الذي يدخل العراق إذا لم يُحسب بشكل دقيق وضمن الرزنامة، فهو مضر على المنتج المحلي وللمشاريع الاستثمارية الداعمة للاقتصاد العراقي".

وبيّن الطالبي، أن "منتج الدول المجاورة الذي يدخل العراق وخاصة الكارب، فيه فارق سعري يؤثر على المشاريع العراقية في ظل ارتفاع سعر المنتج المحلي لارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يصل سعر الكيلو إلى 6,250 دينار، ويباع بـ7 آلاف دينار، أما منتج الدول المجاورة فهو يدخل بسعر 3 آلاف دينار، ما يدمر الاقتصاد العراقي".

ومن المعاناة الأخرى، أشار الطالبي، إلى أن "شح المياه تُسبب مشكلة لمربي الأسماك، لكن لجأت الحكومة إلى منح تراخيص للنظام المغلق ودعم هذه المشاريع لتكون بديلة عن مشاريع تربية الأسماك لدعم السوق العراقية في المستقبل".

ويدعو الطالبي في الختام، الحكومة ووزارة الزراعة، إلى "ضرورة حماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد العراقي بغلق الاستيراد وإيجاد معالجات ولقاحات لفيروس (الهربس) الذي يدمر الأسماك".