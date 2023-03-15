"دعوة لتعطيل الدوام المسائي".. مناطق عراقية تدخل تحت تأثير منخفض ممطر عالي الفعالية

شفق نيوز/ دخلت المناطق الغربية والشمالية من العراق، يوم الأربعاء، تحت تأثير منخفض ممطر عالي الفعالية محملاً بالسحب الممطرة، وفق ما أفاد به راصد جوي.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير الى دخول البلاد تحت تأثير منخفض ممطر عالي الفعالية محملاً بالسحب الممطرة أحياناً رعدية وتكون غزيرة لبعض الأماكن خاصة جنوب الموصل وغربها والأقسام الغربية في الأنبار ومدن ميسان والكوت وشمالي ووسط ذي قار.

وأضاف الزيادي، أن باقي مدن الفرات الأوسط والعاصمة بغداد تكون الأمطار بين متوسطة الشدة وتشتد لبعض الأماكن، مشيراً إلى أن الحالة المطرية تتعمق ظهر اليوم.

ودعا الزيادي، الجهات المختصة الى تعطيل الدوام الدراسي المسائي تجنباً من غرق الأماكن المنخفضة والطرق.

وأوضح أن الحالة المطرية تنحسر عند مساء اليوم وتتأخر إلى فجر غد الخميس في الأقسام الشمالية، حيث إن الرياح ستكون جنوبية شرقية أول النهار نشطة تتحول إلى الإتجاه الغربي بعد ظهر اليوم بدءٍ من الأقسام الغربية.

وكانت مديرية الدفاع المدني ووزارة الكهرباء العراقية قد أعلنتا حال الاستنفار القصوى تحسبا لهطول أمطار غزيرة متوقعة اليوم الاربعاء.