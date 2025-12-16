دعوة لتعطيل الدوام الرسمي.. ماذا ينتظر العراق صباح الأربعاء؟

شفق نيوز- بغداد

حذّر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساء الثلاثاء، من موجة أمطار غزيرة متوقعة خلال الساعات المقبلة، مع تعمّق منخفض جوي ممطر يبدأ تأثيره من الأقسام الغربية للبلاد.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "السحب الممطرة ستتكاثر ابتداءً من منتصف هذه الليلة، وتمتد إلى ساعات فجر يوم غد الأربعاء، لتغطي عدداً من المدن".

وأضاف أن "الأمطار ستكون غزيرة ذات طابع ديمي في بعض المناطق، وإمكانية غرق الطرق والأماكن المنخفضة"، داعياً إلى "تعطيل الدوام الدراسي في المدن المرشحة لهطول أمطار غزيرة صباحاً وخلال نهار الغد".

وأوضح الزيادي، أن المدن المشمولة بالتحذير تشمل المثنى، والديوانية، والنجف، وكربلاء، وغربي بابل، وذي قار.

وبيّن أن "باقي المناطق ستشهد أمطاراً تتراوح بين متوسطة إلى متفاوتة الشدة، وقد تكون غزيرة أحياناً في مناطق بادية الجنوب، مع احتمالية تشكّل السيول"، مؤكداً أن "الأمطار ستغادر البلاد يوم الخميس، وتعود في 24 كانون الأول الجاري، يعقبها منخفض جوي ممطر آخر مع نهاية الشهر الحالي".