دعوة لترشيد استخدام الطاقة والابتعاد عن "مساوئ" الاستخدام اليومي

شفق نيوز/ يعد ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في العراق أحد المهام الملقاة على عاتق المواطنين للحفاظ على استمرار الطاقة وتوزيعها بشكل عادل ومتساوٍ على المواطنين، فيما تضع وزارة الكهرباء أبرز مساوئ استخدام الطاقة.

ويقاس تقدم الدول بترشيد استهلاك مواطنيها الطاقة الكهربائية، فيما يعد ترشيد استهلاكها مع المياه دليلا على لوعي المجتمعي نحو تنمية مستدامة.

وتضع وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة حلولاً لمواجهة هذه الازمة أبرزها عدم إيصال الكهرباء الوطنية بشكل مباشر من مصدر غير مخصص للمنزل، ووضع اسلاك كهرباء المولدات قرب اسلاك الكهرباء لمنع التماس، ومنع تجهيز الكهرباء المنزلية بشكل مباشر من دون مرورها بالعداد المنزلي، وربط معظم الاحمال على "فيز" واحد، وعدم العبث بصندوق المحولة الكهربائية او محاولة الاقتراب منها".