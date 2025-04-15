دعوة لتدخل أمني.. انتشار عيادات طبية "بلا أطباء" في كركوك

شفق نيوز/ نددت نقابة الأطباء العراقية - فرع كركوك، يوم الثلاثاء، بانتشار عيادات طبية يعمل فيها أشخاص من غير الأطباء، ويصرفون أدوية قد تعرض حياة المرضى إلى خطر حقيقي، داعية الأجهزة الرقابية والأمنية إلى التحرك لمواجهة هذه الظاهرة التي وصفتها بالخطيرة على الواقع الصحي في المحافظة.

وقال رئيس نقابة الأطباء في كركوك محمد فاتح، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ظاهرة مقلقة في كركوك تتمثل بانتشار عيادات طبية يعمل فيها أشخاص لا يمتلكون مؤهلات طبية، ويصرفون الأدوية للمرضى دون المرور بطبيب اختصاص، ما يعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة".

وأضاف أن "كركوك تضم نحو 1800 طبيب من مختلف التخصصات، ويوجد قرابة 550 عيادة مجازة رسمياً من قبل النقابة والجهات الصحية، ويعمل فيها أطباء معتمدون يمارسون تخصصاتهم بصورة قانونية، ما يتيح لهم تشخيص الحالات بدقة وصرف الأدوية بشكل مهني"، مشيراً إلى أن "العيادات التي تخلو من الأطباء وتعمل بصورة غير قانونية تمثل خطراً كبيراً على حياة المواطنين".

ودعا فاتح "الجهات الرقابية في وزارة الصحة، وجهاز الأمن الوطني، والجريمة المنظمة، وباقي الأجهزة المختصة، إلى متابعة عمل هذه العيادات غير المجازة، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة السماسرة المنتشرين في شارع الأطباء، وكل من يعمل في القطاع الطبي دون مؤهلات أو ترخيص قانوني".

من جانبه، قال المواطن حمزة رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "انتشار العيادات غير المجازة في كركوك يمثل خطراً كبيراً على المجتمع، فهي تفتقر إلى التراخيص الرسمية أو وجود طبيب مختص يفحص ويشخص الحالة بشكل صحيح".

وأضاف أن "على دائرة صحة كركوك والأجهزة الأمنية متابعة هذه المستشفيات المصغرة التي تعمل بشكل غير قانوني، حيث توجد حالات لأشخاص لا يحملون أي شهادة طبية، يقومون بصرف أدوية ووصفات طبية قد تودي بحياة المرضى"، داعياً إلى "مراقبة هذه العيادات وإغلاقها من قبل الجهات المتخصصة".