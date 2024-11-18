دعوة لاهتمام "خاص" بملف الإيزيديين في التعداد السكاني

شفق نيوز/ دعت عضو مجلس النواب العراقي، فيان دخيل، يوم الاثنين، أبناء المكون الإيزيدي، إلى المشاركة الفعالة في التعداد العام للسكان المقرر يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فيما الحكومة الاتحادية على إيلاء اهتمام خاص بهذه الشريحة.

وأكدت دخيل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه المشاركة تشمل جميع الإيزيديين، سواء كانوا ممن لا يزالون يقيمون في المخيمات داخل إقليم كردستان أو أولئك الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من المعاناة والتهجير.

ورأت أن المشاركة في التعداد السكاني تمثل فرصة حاسمة للإيزيديين لتثبيت حقوقهم الدستورية وتعزيز مكانتهم الوطنية، بما يضمن معاملتهم على قدم المساواة مع باقي مكونات الشعب العراقي، موضحة أن "المكون الإيزيدي تحمل مشاقاً كبيرة على مدار السنوات الماضية، مما يجعل من الضروري أن يعكس هذا التعداد حجم معاناتهم واستحقاقاتهم المشروعة".

وطالبت دخيل، الحكومة والمؤسسات المعنية إلى إيلاء اهتمام خاص بملف الإيزيديين بعد انتهاء عملية التعداد، مبيّنة أن المشاركة الفعالة يجب أن تُترجم إلى سياسات عملية ونتائج ملموسة، تتضمن تحسين الميزانية المخصصة لهم، توفير فرص العمل، وتعويض المتضررين، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد.

واختتمت دخيل دعوتها بالتأكيد على أن هذه الخطوة "ليست مجرد عملية إحصائية، بل واجب وطني ومسؤولية جماعية تسهم في تعزيز الحضور الإيزيدي داخل النسيج العراقي وضمان حقوقهم ومشاركتهم الفاعلة في بناء مجتمع متوازن يعترف بجميع مكوناته ويحترم تنوعه".